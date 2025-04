A- A+

Homenagem Papa Francisco: igrejas da Arquidiocese de Olinda e Recife tocam sinos em memória do pontífice Várias paróquias do Recife celebrarão missas em sufrágio da alma do religioso ainda nesta segunda-feira (21)

Em celebração à memória do papa Francisco, a Arquidiocese de Olinda e Recife demandou que, às 18h desta segunda-feira (21), as igrejas toquem seus sinos. O pedido foi realizado pelo bispo-auxiliar dom Josivaldo Bezerra.

Falecido nesta segunda, aos 88 anos, o papa Francisco deixa o pontificado após 12 anos e um grande trabalho de reforma dentro da Igreja Católica. Desta forma, rendendo homenagens, várias paróquias da arquidiocese promoverão, ao longo da semana, missas em sufrágio da alma do religioso.

No bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, o Santuário de Nossa Senhora da Conceição do Morro celebra missa às 18h30. Na Matriz das Graças, também na Zona Norte, a Santa Missa da Oitava da Páscoa acontece a partir das 19h.

Já em Santo Amaro, na área central da capital pernambucana, a igrejinha de Nossa Senhora da Piedade (rua do Lima), a comunidade local vai rezar o terço às 18h30 na intenção do papa e haverá missa às 19h em sufrágio da alma do sumo pontífice.

Nesta terça-feira (22), às 19h, na igreja da Madre de Deus, no Bairro do Recife, os dois bispos auxiliares de Olinda - dom Josivaldo Bezerra e dom Nereudo Freire - celebram missa.

"Estamos celebrando a Páscoa, a ressureição do nosso Senhor Jesus Cristo, e nesta Páscoa, também o santo padre, o Papa Francisco, fez a sua páscoa. Quero convidar todos os fiés arquidiocesanos, como também todo clero, para amanhã (22), às 19h, na Igreja Madre de Deus, no Centro do Recife, celebrarmos a santa missa em sufrágio da alma do santo padre. Convido os padres, os diáconos, seminaristas, todo o povo de Deus, para juntos celebrarmos o banquete eucarístico", declarou dom Josivaldo Bezerra.

Causa da morte

O Vaticano anunciou que o papa faleceu de AVC, que o pôs em coma e levou a uma insuficiência cardíaca irreversível, após ter se registrado uma piora progressiva no quadro de saúde nos últimos dias.

Segundo o comunicado, assinado pelo doutor Andrea Arcangeli, chefe do departamento de saúde do Vaticano, o papa também enfrentava insuficiência respiratória, pneumonia bilateral, diabetes tipo 2 e hipertensão.

