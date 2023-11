A- A+

Saúde Morte durante "lifting de bumbum brasileiro" provoca reunião de urgência entre Reino Unido e Turquia Autoridades do Reino Unido afirmam que mulher não foi avisada dos riscos envolvidos no procedimento

Autoridades do Reino Unido se reunirão com autoridades da Turquia após a morte de uma britânica durante a realização de um "lifting de bumbum brasileiro" em um hospital privado em Istambul, segundo informações do jornal britânico The Guardian.

Melissa Kerr tinha 31 anos e era moradora de Norfolk, no Reino Unido. Ela estava constrangida com sua aparência e decidiu viajar para a Turquia e realizar o procedmento no hospital privado Medicana Haznedar, em 2019.

Um inquérito sobre o caso revelou que a paciente recebeu apenas “informações limitadas sobre os riscos e a taxa de mortalidade” associados à operação. Estima-se que ao menos 20 mulheres morreram na Turquia fazendo a cirurgia desde 2019.

Diante disso, autoridades de saúde do Reino Unido querem "encorajar todos os prestadores que tratam cidadãos do Reino Unido a cumprirem as melhores práticas internacionais em procedimentos pré-operatórios sempre que possível".

“Essa transparência e padronização são importantes para reduzir riscos potenciais para os pacientes e melhorar o atendimento aos pacientes no Reino Unido e no exterior", escreveu a ministra da saúde, Maria Caulfield do Reino Unido, em carta enviada à Jacqueline Lake, legista sênior de Norfolk.

O procedimento chamado Brazilian Butt Lift (BBL) ou "levantamento de bunda brasileiro", envolve a retirada de gordura de outras partes do corpo para serem injetadas nas nádegas de forma a remodelá-las e deixá-las mais arredondada e maior. Kerr morreu depois que a gordura injetada entrou em uma veia e bloqueou sua artéria pulmonar, causando tromboembolismo pulmonar.

Jacqueline Lake, legista sênior de Norfolk, escreveu ao secretário de saúde expressando preocupação com as pessoas que viajam ao exterior para fazer cirurgias estéticas. Numa resposta escrita a Lake, Caulfield, confirmou que as autoridades do Reino Unido viajariam para a Turquia para uma reunião sobre o assunto.

“A intenção é discutir o quadro regulamentar e as proteções em vigor para os cidadãos do Reino Unido, e identificar áreas concretas onde as autoridades do Reino Unido e da Turquia devem trabalhar em conjunto para reduzir os riscos para os pacientes no futuro”, diz Caulfield.

A ministra admite que as verificações de pré-avaliação exigidas em países que oferecem turismo de saúde podem não corresponder aos padrões regulamentares do Reino Unido. Mas afirma que "é particularmente importante que aqueles que estão considerando fazer o procedimento de BBL estejam plenamente conscientes dos riscos e tenham tempo para refletir plenamente sobre sua decisão antes da cirurgia".

O risco de morte durante esse tipo de procedimento é pelo menos 10 vezes maior do que muitos outros procedimentos estéticos, segundo o relatório escrito por Lake.

