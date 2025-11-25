A- A+

PERNAMBUCO Jovem de 20 anos morre vítima de intoxicação por metanol; número de óbitos em Pernambuco sobe para 5 Segundo a SES-PE, homem morava em São Bento do Una, no Agreste, e estava internado em Salgueiro, no Sertão

Mais uma morte por intoxicação por metanol em Pernambuco foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). O novo caso confirmado é de um jovem de 20 anos, que morava em São Bento do Una, no Agreste, e estava internado em um hospital de Salgueiro, no Sertão.

Com essa morte, Pernambuco chegou à marca de cinco óbitos causados por intoxicação por metanol este ano.

A última morte que havia sido confirmada pela SES-PE foi a de uma mulher, na semana passada, em Petrolina, também no Sertão. A vítima tinha 26 anos e teria comprado uísque em São Bento do Una.

A secretaria informou ainda que, na segunda-feira (24), também foi notificado mais um caso suspeito relacionado a intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas no estado. O novo caso em investigação é de São José de Belmonte, no Sertão Pernambucano.

Intoxicação por metanol

A SES-PE contabiliza um total de 113 notificações, sendo 108 de Pernambuco e cinco de outros estados (dois em São Paulo, um na Paraíba, um em Alagoas e um na Bahia).

Resumo dos casos em Pernambuco:

Total de notificações: 108

Casos descartados: 90

Casos confirmados: 8

Situação dos pacientes em Pernambuco:

12 internados (7 descartados)

59 altas (3 confirmados e 54 descartados)

22 óbitos (5 confirmados e 14 descartados)

15 evasões hospitalares (15 descartados)

