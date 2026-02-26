A- A+

CALAMIDADE Mortes causadas pelos temporais em Juiz de Fora e Ubá chegam a 53 Inmet divulgou alerta de perigo para chuvas até as 23h59 de sexta (27)

Com mais quatro mortes confirmadas em Juiz de Fora, sobe para 53 o número de mortos na Zona da Mata Mineira desde segunda-feira (23) em decorrência de deslizamentos e enchentes. Juiz de Fora tem 47 óbitos e Ubá, seis.

Os desaparecidos somam 13 em Juiz de Fora e dois em Ubá. As informações são do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG).

De acordo com o coronel Joselito Oliveira de Paula, do 3º Comando Operacional de Bombeiros, em Juiz de Fora, as buscas pelos desaparecidos concentram-se na área onde ficavam duas casas atingidas pelos deslizamentos. Ele disse esperar que os corpos sejam recuperados ainda nesta quinta-feira (26).

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alerta de perigo para chuvas intensas na Zona da Mata Mineira até as 23h59 de sexta-feira (27). A previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora (mm/h) ou 50 e 100 mm/dia e ventos intensos (de 60 a 100 quilômetros por hora). Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja também