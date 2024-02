A- A+

eua Mortes de cinco militares dos EUA confirmadas após queda do presidente na Califórnia Corpo de Fuzileiros Navais informou que reuniu os esforços para recuperar os restos mortais das vítimas do acidente

O Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos (USMC, na sigla em inglês) confirmou nesta quinta-feira (8) a morte de cinco membros desaparecidos depois que seu presidente caiu esta semana no sul da Califórnia.

O helicóptero CH-53E Super Stallion caiu enquanto voava da Base Aérea de Creech, em Nevada, para a Base Aérea do USMC, em Miramar, segundas fontes oficiais.

“É com grande pesar e profunda tristeza que compartilho a perda de cinco destacados ‘Marines’ da 3ª Ala de Aviação da Marinha e dos ‘Tigres Voadores’ durante um voo de treinamento” na noite de terça-feira (6), afirmou o major -general Michael Borgschulte, comandante desse destacamento aéreo, em um comunicado.

O Corpo de Fuzileiros Navais informou que reuniu os esforços para recuperar os restos mortais das vítimas do acidente e que uma investigação está em andamento.

O presidente Joe Biden disse estar “de coração partido” com a perda dos soldados.

“Expressamos as nossas mais profundas condolências às suas famílias, ao seu esquadrão e ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, enquanto lamentamos a perda de cinco dos melhores guerreiros da nossa nação”, declarou o presidente em um comunicado.

"Hoje, ao lamentarmos esta perda profunda honra, mostramos seu serviço desinteressado e máximo sacrifício, e reafirmamos a sagrada que temos para com todos aqueles que usam o uniforme e suas famílias", completou.

Em 2023, ocorreu uma série de acidentes com aeronaves militares americanas, incluindo o de um avião V-22 Osprey na costa do Japão, no final de novembro, que deixou oito mortos.

Cinco militares americanos morreram na queda de um helicóptero no Mediterrâneo durante um exercício de treinamento no início do mesmo mês, enquanto outro acidente de um Osprey na Austrália matou três fuzileiros navais em agosto.

