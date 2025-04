Mortes de golfinhos levam a investigação em parque aquático falido na Flórida

A- A+

Pelo menos quatro golfinhos no Gulf World Marine Park, na Flórida, morreram prematuramente nos últimos seis meses, levando a uma investigação estadual sobre possível abuso de animais, informou na terça-feira a empresa-mãe em falência, The Dolphin Company.

A morte mais recente ocorreu em 1º de março, quando um golfinho nariz-de-garrafa de 14 anos chamado Jett morreu de um trauma craniano agudo após bater a cabeça em uma parte rasa da piscina durante uma apresentação ao vivo, disse o diretor independente da Dolphin Company, Steven Strom, em uma declaração juramentada. A morte pode ser atribuída à baixa visibilidade — “devido à água suja” —, a uma doença, à construção próxima ou à desnutrição, de acordo com documento judicial apresentado na terça-feira.

Strom, um banqueiro de investimentos, foi nomeado diretor independente da Leisure Investments Holdings LLC, e de outras afiliadas corporativas, em 18 de março, após os credores removerem a antiga administração da Dolphin Company. Os consultores que agora gerem a operação, que entrou com pedido de recuperação judicial sob o Capítulo 11 na segunda-feira, estão trabalhando para melhorar o bem-estar dos animais em seus parques temáticos e outras atrações aquáticas, afirmou Strom.

Preocupações com o bem-estar dos animais nos habitats de golfinhos, parques temáticos e marinas da Leisure Investments fazem parte de problemas operacionais mais amplos que afligem a empresa, conforme descrito nos documentos da falência. A empresa opera principalmente no México, nos EUA e no Caribe, e possui cerca de 2.400 animais. Em 2023, a empresa tinha cerca de 295 golfinhos, segundo documentos judiciais.

Acusações de bem-estar animal inadequado resultaram em um processo de despejo separado em outra atração, o Miami Seaquarium, também na Flórida, disse Strom. Enquanto isso, o Gulf World Marine Park, onde ocorreram as mortes prematuras dos golfinhos, foi forçado a fechar temporariamente “como resultado de protestos públicos sobre preocupações com o bem-estar animal”, disse ele.

Advogados da empresa não responderam imediatamente às mensagens de terça-feira solicitando comentários.

Investigação estadual

Na semana passada, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida e o Departamento de Execução da Lei da Flórida cumpriram um mandado de busca no Gulf World Marine Park depois que as autoridades foram impedidas de entrar no parque para realizar uma checagem de bem-estar dos golfinhos após a morte de Jett, disse Strom. O procurador-geral da Flórida, James Uthmeier, anunciou a busca na rede X, dizendo que a investigação estadual está em fase inicial.

Os detentores de títulos seniores da Leisure Investments exerceram seu direito antes do pedido de falência para remover os membros do conselho da empresa à época e nomear Strom, que também contratou Robert Wagstaff como diretor de reestruturação. Os consultores estão buscando estabilizar as operações da empresa e solicitaram uma ordem judicial exigindo que a antiga administração da Leisure Investments, incluindo o ex-CEO Eduardo Albor, entregue documentos relacionados aos cuidados contínuos com os animais.

Os consultores da empresa tentarão trabalhar de forma colaborativa com a antiga administração da Leisure Investments, mas “antecipam que certos membros da equipe atual e anterior possam se mostrar relutantes em cooperar, dadas as circunstâncias”. Sem acesso completo aos registros da empresa, a Leisure Investments “não pode cuidar adequadamente, ou atender às necessidades específicas, dos Animais Vivos durante os Casos do Capítulo 11”, segundo um documento judicial.

Strom disse que está trabalhando com uma equipe que “está começando a formar um plano estratégico para os Devedores que não apenas estabilizaria, mas também melhoraria, o bem-estar animal e as operações, otimizaria o desempenho dos ativos principais, venderia ativos não essenciais e reestruturaria as dívidas dos Devedores”. A Leisure Investments irá ou vender seus ativos durante o Capítulo 11 ou se reestruturar, disse ele.

A primeira audiência da falência da empresa está marcada para quarta-feira em Delaware.

O caso é Leisure Investments Holdings LLC, número 25-10606, na Corte de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware.

