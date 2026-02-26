A- A+

tragédia Mortes em Juiz de Fora e Ubá chegam a 48 e há 19 desaparecidos; MG ainda em alerta para chuva Autoridades municipais seguem mobilizadas nas ações de busca e resgate, além da assistência às famílias atingidas

As fortes chuvas que atingem a Zona da Mata mineira nos últimos dias provocaram um cenário de destruição, mobilização de equipes de resgate e preocupação entre moradores. Alagamentos, deslizamentos e danos à infraestrutura têm afetado diferentes bairros, enquanto autoridades intensificam ações de busca, assistência e apoio às famílias impactadas.

Em Juiz de Fora, o número de vítimas fatais chegou a 42. A cidade contabiliza ainda 17 pessoas desaparecidas. De acordo com o levantamento atualizado do Corpo de Bombeiros, 3 mil moradores estão desabrigados, ou seja, dependem de abrigos públicos, e outros 400 estão desalojados, tendo precisado deixar suas casas e buscar abrigo temporário com familiares ou amigos.

Já em Ubá, o balanço aponta 6 mortes confirmadas e 2 pessoas desaparecidas. No município, 26 pessoas estão desabrigadas e 178 desalojadas em decorrência dos alagamentos e deslizamentos registrados nos últimos dias.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta vermelho de "grande perigo" para chuvas intensas na região nesta quinta-feira, 26, incluindo as cidades de Juiz de Fora e Ubá. O alerta indica chance de chuva superior a 60 mm por hora ou mais de 100 mm em 24 h, com alto risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.

O Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden) também considera a possibilidade de novas ocorrências

As autoridades municipais seguem mobilizadas nas ações de busca e resgate, além da assistência às famílias atingidas. Equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e voluntários atuam no atendimento às ocorrências e na organização de abrigos provisórios.



