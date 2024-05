A- A+

TRAGÉDIA Mortes pelas chuvas no Rio Grande do Sul chegam a 78, afirma Defesa Civil Defesa Civil comunicou também que há 105 desaparecidos e 175 feridos. Ao todo, 18.487 pessoas estão em abrigos (mais cedo, eram 16.609), de um total de 844.673 afetadas (antes eram 780.725)

Leia também

• Porto Alegre evacua hospital alagado e resgastes são feitos até em jet ski

• Latam cancela todos os voos para Porto Alegre até a próxima sexta-feira (10)

• Em Porto Alegre, moradores correm para sair de casa por risco em dique

O número de mortes e de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul cresceu nas últimas horas, de acordo com dados atualizados pela Defesa Civil no boletim das 18h deste domingo, dia 5. Até o momento, foram confirmados 78 óbitos, sendo que outras quatro mortes estão sendo investigadas.

No boletim divulgado mais cedo neste domingo, às 12h, havia 75 mortes confirmadas e seis em investigação. A Defesa Civil comunicou também que há 105 desaparecidos e 175 feridos. Ao todo, 18.487 pessoas estão em abrigos (mais cedo, eram 16.609), de um total de 844.673 afetadas (antes eram 780.725).

Veja também

TRAGÉDIA Quase 850 mil pessoas são afetadas por chuvas no Rio Grande do Sul