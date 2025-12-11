A- A+

ESTATÍSTICAS Mortes em Pernambuco crescem 3,6% em 2024, aponta IBGE; aumento é o primeiro desde 2021 Pesquisa se chama Estatísticas do Registro Civil 2024 e traz dados de todo o país

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nessa quarta-feira (10) mostra que Pernambuco registrou mais de 70 mil mortes em 2024.

O número é aproximadamente 3,6% maior do que em 2023, quando cerca de 67,7 mil pessoas morreram. Este é o primeiro aumento em registros de falecimentos no estado desde 2021, durante a pandemia de covid-19.

A pesquisa indica também que houve aproximadamente 17% mais mortes entre homens do que entre mulheres no estado. Ao todo, foram registrados 37.999 óbitos masculinos e 32.133 femininos no ano passado, segundo o IBGE.

Contando com 26 mortes com gênero ignorado, o total no estado, portanto, foi de 70.158 mortes. Confira abaixo a tabela de óbitos no estado desde 2020.

Número de mortes de homens e mulheres em Pernambuco entre 2020 e 2024. - Foto: IBGE/Reprodução

Homens morrem mais que mulheres

O levantamento Estatísticas do Registro Civil 2024 traz dados de todo o país. O IBGE classifica os óbitos em três categorias: causas naturais; causas externas ou não naturais (homicídios, suicídios, acidentes de trânsito, afogamentos, quedas acidentais etc); e causa ignorada, quando a razão exata do falecimento não pôde ser determinada.



Em Pernambuco, por exemplo, cerca de 600% mais homens morreram por causas não naturais do que mulheres. O número exato no estado não foi revelado, mas a discrepância vai de acordo com o restante do país.

Em 2024, o Brasil teve um total de óbitos dessa natureza entre homens (85.244) 4,7 vezes maior que o de mulheres (18.043).

Pernambuco também teve um crescimento de mortes com causa ignorada com relação ao ano anterior. No total, foram 2.430 óbitos do tipo, com um aumento de 30,6% - ou 570 falecimentos em números absolutos.

Primeiro aumento de mortes desde 2021

Este é o primeiro aumento de mortes em Pernambuco desde 2021. O índice começou a subir drasticamente em 2020, segundo dados do IBGE. Com o início da pandemia de covid-19, o estado registrou 76.574 falecimentos - um crescimento considerável com relação a 2019, que teve 64.295 registros.

Em 2021, com as variantes do vírus, o número cresceu ainda mais, e atingiu 80.717 óbitos, o que, até aqui, segue sendo o maior índice da década para o estado.

Com a estabilização da curva de contaminação e aumento de vacinados, esse número começou a cair. Em 2022, foram 72.011 mortes, e em 2023 diminuiu novamente para 67.738.

Mortes por grupos etários

Por grupos etários, em 2024, 68% das mortes em Pernambuco foram de pessoas idosas - acima dos 60 anos. Houve ainda um pico de 19,1% de óbitos da população do estado com mais de 85 anos. Segundo o IBGE, isso "reforça o aumento da expectativa de vida no país".

Já as crianças com menos de 1 ano de idade representam 2,7% das mortes no estado no ano. Jovens de 15 a 19 anos formam 1,11% dos óbitos. Confira o gráfico abaixo.

Mortes por grupo etário em Pernambuco em 2024. - Foto: IBGE/Reprodução

Nascimentos caem 4,4%

O números de nascidos vivos vem caindo vertiginosamente desde 2020, com o início da pandemia de coronavírus. Em 2024, a situação não foi diferente, e nasceram cerca de 4,4% crianças a menos no estado do que em 2023 - que já tinha apresentado uma queda de 6% no índice com relação ao ano anterior.

Ao todo, nasceram 110.565 crianças em 2024. Em 2023, o número foi de 115.543; em 2022, 116.156; em 2024, 124.108; e em 2020, 124.999.

Em 2024, como tem sido a tônica, também nasceram mais homens (45,35%) que mulheres (43,09%).



