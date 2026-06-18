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SAÚDE Mortes por câncer de colo do útero caem a zero entre jovens vacinadas na Inglaterra O HPV, responsável pelo câncer, é um vírus que pode ser transmitido durante relações sexuais e que geralmente não provoca sintomas

A vacina que protege contra o HPV (vírus do papiloma humano), responsável pelo câncer de colo do útero, reduziu a quase zero o risco de morrer dessa doença antes dos 30 anos na Inglaterra, segundo o primeiro estudo desse tipo, publicado nesta quinta-feira (18).

Entre 2020 e 2024, nenhuma mulher na Inglaterra entre 20 e 24 anos morreu de câncer de colo do útero, de acordo com o estudo publicado na revista médica The Lancet. É a primeira vez que não se registra nenhuma morte nessa faixa etária.

Segundo o estudo do Cancer Research UK e da Queen Mary University of London, foram evitadas ao todo 200 mortes desde a introdução da vacinação contra o HPV, cujas cepas de alto risco causam praticamente todos os casos de câncer de colo do útero.

"Sabemos que a vacina contra o HPV é extremamente eficaz para conter o câncer de colo do útero antes que se desenvolva e, pela primeira vez, esses resultados mostram que ela salva vidas", declarou Michelle Mitchell, diretora-geral do Cancer Research UK.

Na ausência de vacinação, teriam sido registradas 23 mortes entre 2020 e 2024 nessa população de 20 a 24 anos, imunizada em aproximadamente 90% aos 12–13 anos, o que alimenta a esperança de conseguir a eliminação progressiva desse tipo de câncer na Inglaterra.

O estudo também mostra que, entre 2015 e 2019, houve uma redução de 80% nas mortes por esse câncer entre mulheres jovens de 20 a 24 anos.

A vacina foi introduzida para meninas em 2008 e para meninos em 2019 na Inglaterra.

De acordo com o estudo, as jovens vacinadas aos 12 ou 13 anos apresentam um risco praticamente nulo de morrer de câncer de colo do útero antes dos 30 anos.

O HPV é um vírus que pode ser transmitido durante relações sexuais e que geralmente não provoca sintomas.

A detecção precoce continua indispensável para todas as mulheres, já que a vacina previne cerca de 90% das infecções que causam câncer, entre outras doenças.

O câncer de colo do útero provoca cerca de 685 mortes por ano na Inglaterra, segundo o NHS, o serviço público de saúde.

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