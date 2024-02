A- A+

SAÚDE Mortes por câncer de pulmão dobram no Brasil em duas décadas; entenda Números refletem impacto do tabagismo e diagnóstico tardio, afirma oncologista

Um novo levantamento da Umane, organização civil com foco na saúde pública, baseado em dados do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM), mostra que as mortes por câncer de pulmão dobraram no Brasil nas últimas duas décadas.

Em 2022, 29.576 brasileiros perderam a vida pelo tumor, o que representa um aumento de 101% em relação ao ano 2000, quando o país registrou 14.717 de óbitos. Quando considerado o número proporcional de fatalidades pela população, o crescimento também é observado. Em 2000, eram 8,7 mortes a cada 100 mil habitantes. Em 2022, o número subiu 66,7% e chegou a 14,5.

Neste domingo, em que se comemora o Dia Mundial de Combate ao Câncer, os dados chamam atenção para o impacto do tabagismo e do diagnóstico tardio no surgimento e tratamento da doença. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer de pulmão é o mais comum e o mais letal no mundo, tendo provocado 2,5 milhões de novos casos, e 1,8 milhões de novo óbitos, em 2022.

— Isso ainda é reflexo de um comportamento que existia de forma mais significativa no passado. Existe um tempo muito grande de exposição ao cigarro, como 30 anos, para depois termos o desfecho que é o câncer. Então, apesar de o tabagismo ter diminuído recentemente, lidamos com o impacto ainda de gerações anteriores, que começaram a fumar nos anos 80 — afirma o médico oncologista Luis Eduardo Werneck, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia.

Em relação à alta da mortalidade, ele destaca que, apesar dos grandes avanços no tratamento da doença como pela imunoterapia, técnica que ganhou o Nobel de Medicina em 2018, um grande problema é identificar o quadro de forma precoce.

— Um exemplo é que se nós descobrimos um câncer no estágio 1, a chance de cura é 95%. Se for no 4, ela é menos de 15%. E do estágio 1 para o 4 pode levar menos de dois meses, então cada dia faz muita diferença — diz o médico, que atua no Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein.

Werneck explica que nos centros especializados no Brasil já se recomenda práticas de rastreamento de câncer de pulmão depois de estudos mostrarem que a medida pode reduzir a mortalidade pela doença, mas que isso ainda não é uma política pública de saúde.

— Pessoas que estão em risco por fumarem ou serem ex-tabagistas devem realizar uma tomografia de tórax, de baixa dose de radiação, por ano a partir dos 50 anos. Isso melhora o rastreamento, leva à descoberta de novos casos de forma precoce, e diminui a mortalidade geral. Seria uma política custo-efetiva, já que é mais barato rastrear todo mundo que fuma e tem mais de 50 anos do que tratar casos avançados. Está em discussão isso hoje no Brasil de forma mais ampla, mas não é uma política implementada no SUS ainda — diz.

Ele conta ainda que estar atento ao possível surgimento da doença é importante no contexto em que as estimativas da OMS apontam para um aumento dos casos e das mortes pelo tumor nos próximos anos.

Dados da Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC, da sigla em inglês), braço oncológico da OMS, revelados nesta semana, mostram que a perspectiva é chegar a 4,25 milhões de novos diagnósticos ao ano em 2050, aumento de 71,4% em relação ao número de 2022. Já as mortes, devem crescer para 3,23 milhões, alta de 78%.

— De hoje para frente, o que influencia muito é estilo de vida. A falta de atividades físicas regulares, alimentação desregrada e baseada em gorduras saturadas e embutidos, muitos alimentos industrializados que contêm conservantes, um excesso de álcool. E tivemos um estudo confirmando a relação entre a poluição ambiental em cidades industriais da China e um aumento dos casos de câncer de pulmão — diz Werneck.

Além disso, ele afirma que o tabagismo não deixou de ser uma questão devido à rápida disseminação dos cigarros eletrônicos que, embora tenham a venda proibida no Brasil pela Anvisa desde 2009, são facilmente encontrados em tabacarias e bancas de jornal do país.

— A explosão do uso de cigarros eletrônicos, conhecidos como vapes, preocupa. O usuário fuma mais o eletrônico do que o tabaco, porque ele é mais socialmente aceito. Tem as essências, não tem o cheiro incômodo. O vape hoje é tão bonito quanto era o cigarro na década de 60. E isso preocupa não só para o câncer de pulmão, como para todas as outras doenças respiratórias. Nenhuma quantidade de fumo é segura — alerta.

Dados do Observatório da Atenção Primária à Saúde da Umane com base da última pesquisa Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico) de 2023 mostram que 9,3% da população nas capitais fumam cigarros convencionais (3,2 milhões de pessoas de 18 ou mais anos), uma redução de 24% desde 2006.

Mas, a pesquisa Covitel (Inquérito Telefônico de Fatores de Risco para Doenças Crônicas não Transmissíveis em Tempos de Pandemia) de 2023, realizada em parceria com a Umane, mostra que quatro milhões de pessoas já usaram cigarro eletrônico no Brasil. O uso rotineiro ficou em 2,3% na população total e em 6,6% nos jovens adultos.

Veja também

EUA Desgastado e sob pressão interna, Biden foca em estratégia anti-Trump