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ESTADOS UNIDOS Mortes por overdose nos EUA diminuem pelo terceiro ano consecutivo Cerca de 70 mil mortes por overdose foram registradas em 2025

As mortes por overdose de drogas diminuíram nos Estados Unidos, em 2025, pelo terceiro ano consecutivo, segundo dados oficiais publicados nesta quarta-feira (13).

Cerca de 70 mil mortes por overdose foram registradas em 2025, frente a 81 mil em 2024, o que representa uma redução de cerca de 14%.

Os opioides continuam provocando a maioria das mortes, com cerca de 44.500 em 2025, em comparação com 55 mil em 2024, informam os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a principal agência sanitária dos EUA.

Embora elevados, estes números contrastam com os recordes registrados há alguns anos no país. Em 2022, por exemplo, foram contabilizadas cerca de 108 mil mortes por overdose.

Os Estados Unidos enfrentam uma grave crise sanitária relacionada aos opioides.

Começou na década de 1990, com um excesso de prescrição, no próprio sistema de saúde, de analgésicos potentes que contêm estas substâncias.

Com a drástica regulação do acesso a estas drogas, parte da população passou a usar heroína, o que levou a um rápido aumento das mortes relacionadas a esta droga a partir de 2010.

A terceira onda começou em 2013, com um aumento vertiginoso de mortes vinculadas a opioides sintéticos, em particular o potente e viciante fentanil, que inundou o mercado.

No entanto, desde 2023, os Estados Unidos registraram uma diminuição das overdoses mortais.

Segundo especialistas, esta tendência se explica por vários fatores. Entre eles, destaca-se um melhor acesso ao Narcan, um antídoto que permite reanimar uma vítima de overdose, que está disponível sem receita desde o segundo trimestre de 2023, assim como um melhor atendimento às pessoas com dependências.

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