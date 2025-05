Mortes por overdose nos EUA diminuem quase 27% em 2024, maior queda em um ano

A- A+

O número de mortes causadas por overdose de drogas nos Estados Unidos no ano passado caiu 26,9% em comparação com o ano anterior.



Segundo dados provisórios do National Center for Health Statistics (NCHS, o Centro Nacional de Estatísticas de Saúde), houve cerca de 80.391 mortes em 2024, número abaixo dos 110.037 óbitos estimadas em 2023, maior queda anual já registrada.

Especialistas ouvidos pela ABC News afirmam acreditar que o uso mais disseminado de naloxona, medicamento para reversão de overdose, é uma das razões para a queda nas mortes no país.

Segundo o NCHS, a projeção é de que as mortes anuais por overdose de drogas atinjam o nível mais baixo desde 2019. A estimativa é resultado de registros significativos de queda em estados como Louisiana, Michigan, New Hampshire, Ohio, Virgínia, Virgínia Ocidental, Wisconsin e Washington, DC, todos com taxas de quedas superiores aos 35%.

Dois estados, porém, apresentaram ligeiros aumentos em comparação com o mesmo período de 2023: Dakota do Sul e Nevada.

"Os novos dados mostram que as mortes por overdose envolvendo opioides diminuíram de uma estimativa de 83.140 em 2023 para 54.743 em 2024. As mortes por overdose envolvendo cocaína e psicoestimulantes (como metanfetamina) também diminuíram", explica o NCHS.

O órgão esclarece que "os dados de 2024 apresentados são provisórios [...] e estão incompletos e sujeitos a alterações à medida que mais dados de 2024 forem enviados ao Sistema Nacional de Estatísticas Vitais".

O estado do Alasca, no entanto, gerou um alerta, segundo Petros Levounis, professor e chefe do departamento de psiquiatria da Escola Médica de Rutgers e diretor do Centro de Excelência em Tratamento de Medicamentos para Dependência da instituição, em Nova Jersey — embora ele não esteja envolvido no relatório.

As taxas de overdose no estado atingiram níveis históricos, segundo dados do CDC, muito por conta da proliferação, de fentanil, droga 50 vezes mais potente que a heroína e 100 vezes mais potente que a morfina.

