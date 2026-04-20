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POLÍCIA Mortes violentas intencionais caem 20,5% no mês de março em Pernambuco, diz SDS Pasta também divulgou que prisões de pessoas acusadas por homicídio subiram 134% em todo o estado

Um levantamento feito pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) detectou uma redução no número de mortes violentas intencionais no estado durante março de 2026. Segundo a pasta, a queda foi de 20,5%, chegando a 248 ocorrências. A SDS considera este último mês como o melhor da série histórica, superando todos os registros de 2024.

A capital Recife teve 45 ocorrências de MVI’s, seguida por Olinda, com 20 casos. O mesmo número se repete em Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Petrolina. Caruaru, no Agreste, aparece em sexto lugar com 14 homicídios.

“Foi também o melhor trimestre da série histórica de MVI, com o estado atingindo a menor marca histórica, totalizando 730 vítimas. Ou seja, consolidando esses números, verificamos, no acumulado, uma queda de 15,3% nas mortes violentas. Traduzindo, conseguimos que 132 vidas fossem preservadas, nesse trimestre, em relação ao mesmo período de 2025”, declarou o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho.

Distribuição de MVI’s por regiões de PE

Recife – 45

Região Metropolitana do Recife – 83

Interior – 120

Essa redução no número de mortes violentas intencionais, conforme relatou a pasta, por meio de nota, tem relação com as intervenções policiais.

A operação Hunter, por exemplo, que visa cumprir mandados de prisão relacionados a homicídios, aumentou em 134% o número de prisões em março. Foram reclusos, no primeiro trimestre de 2026, 289 homicidas, 48% a mais do que o mesmo período de 2025.

“A presença intensiva e a retirada cirúrgica de autores de MVI de circulação neutralizam a capacidade operativa do crime, impactando diretamente na redução dos homicídios [...]. Esses números reforçam ainda mais a tendência de evolução contínua dos indicadores", explica o delegado Ivaldo Pereira, diretor integrado especializado da Polícia Civil de Pernambuco.

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