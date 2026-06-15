Morto em choque de helicópteros no Rio, influencer Gaspi falou sobre fim da vida em entrevista
Fala em podcast foi recuperada nas redes sociais e destacada na mídia argentina ao noticiar o caso
A colisão de dois helicópteros no Recreio, Zona Sudoeste do Rio, deixou seis mortos no domingo, entre eles o youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, o Gaspi, de 23 anos. Após o acidente, uma entrevista concedida em março do ano passado pelo influencer foi recuperada e reproduzida nas redes sociais, ocasião em que Gaspi contou o que achava que aconteceria ao fim da vida. Isso repercutiu na Argentina e foi destacado pelo periódioco local Infobae.
A entrevista ao podcast The Wild Project tem mais de duas horas de duração, mas o trecho viral tem menos de 30 segundos. No trecho, o streamer espanhol Jordi Wild questionava se Gaspi acreditava em purgatório.
"A verdade é que não creio em nada disso. Acho que você morre, a televisão se apaga e você se foi", disse Gaspi na ocasião. O assunto seguiu e o youtuber argentino completou que, se existisse um destino após a morte, o seu deveria ser "o céu".
O youtuber argentino Gaspi, que faleceu no acidente de helicoptero, falou isso sobre a morte.— Sérgio Santos (@ZAMENZA) June 15, 2026
E é o mais assustador de tudo. Acreditar que existe um outro lado é uma forma que nos tranquilizar pra morte. Porque quando se para pra pensar friamente que é apenas desligar e fim dá… https://t.co/bYQvUsiNGZ
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Já o Clarín publicou um perfil de Gaspi, destacando que, com "voz rouca , amplificada por um microfone preto colado com fita adesiva e um cabo conectado à câmera", o influencer passava pelas ruas fazendo perguntas incômodas. Muitos dos vídeos, então, acabavam removidos das redes sociais. "Apesar da fama que havia conquistado, entre o final de 2022 e 2024 ele fez uma pausa , deixando sua presença nas redes sociais praticamente congelada", informou o periódico.
Gaspi tinha 2,94 milhões de inscritos em seu canal do YouTube, e outros 3,5 milhões de seguidores no Instagram. Após essa pausa, seu retorno às redes sociais ocorreu com a publicação de um vídeo dirigdo por outro argentino, o cineasta Lucas Vignale, de 28 anos, também morto no acidente de helicóptero.
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O La Nacion, por sua vez, destacou que a "manhã ensolarada" foi "transformada em tragédia" no Rio: os mortos argentinos "estavam no Brasil estabelecendo contatos na área de produção audiovisual", informou.
Cenipa acionado
Gaspi e Vignale estavam no mesmo helicóptero que o piloto Alexandre Souza, o DJ brasileiro Lucas Frota e o cantor americano Oliver Tree. Já na outra aeronave estava o piloto Charles Marsillac. Todos os seis morreram.
O quartel do Corpo de Bombeiros do Recreio foi acionado às 8h59 para atender à ocorrência. Um efetivo de 45 militares em 15 viaturas se dirigiu ao local com reforço de outras unidades.
Já o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que investigadores do órgão foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência que incluiu “coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação”.