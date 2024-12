A- A+

ITÁLIA Dois mortos e três desaparecidos em incêndio em depósito de combustível na Itália Um perímetro de 5 quilômetros foi decretado em torno do local do incidente na cidade de Calenzano

Duas pessoas morreram e três estão desaparecidas após um incêndio, nesta segunda-feira (9), em um depósito de combustível perto de Florença, no centro da Itália, informaram as autoridades locais.

"Duas pessoas perderam a vida, há nove feridos e três pessoas desaparecidas", disse à AFP uma porta-voz da prefeitura de Florença.

Um perímetro de 5 quilômetros foi decretado em torno do local do incidente na cidade de Calenzano.

O incêndio foi provocado por uma "explosão", indicou horas antes o presidente da região de Toscana, Eugênio Giani.

Segundo o comunicado do grupo de energia Eni, o fogo alcançou uma zona de carga, sem atingir uma parte de armazenamento.

Vídeos difundidos nas redes sociais mostram as chamas de vários metros de altura e uma grande nuvem de fumaça preta, não muito longe das reservas de combustível.

A proteção civil pediu aos habitantes da região que fechassem portas e janelas.

A investigação para determinar as causas do incêndio está em curso, assim como as pesquisas para determinar as consequências ambientais e sanitárias.

