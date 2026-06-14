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ACIDENTE Mortos em acidente aéreo no Recreio já foram encaminhadas ao IML; há estrangeiros entre as vítimas Remoção de ferragens das aeronaves foi autorizada

O prefeito do Rio confirmou, na tarde deste domingo (14), que as vítimas do acidente aéreo no Recreio dos Bandeirantes já foram encaminhadas ao Instituto Médico-Legal (IML). Há estrangeiros entre os seis mortos, cujas identidades ainda não foram divulgadas.

O prefeito afirmou que a Polícia Civil realizou os primeiros procedimentos periciais relacionados às vítimas e liberou o trabalho de remoção de peças das aeronaves. Mas ressaltou que a investigação sobre as causas do acidente ficará sob responsabilidade do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que já está no local, o órgão da Força Aérea Brasileira (FAB).

Uma das aeronaves envolvidas no acidente, de matrícula PP-MAC, era do modelo Bell Helicopter, com capacidade para transportar um piloto e quatro passageiros. Já o outro helicóptero, de matrícula PR-DJJ, era um Airbus H25, monomotor bastante comercializado e conhecido como “Esquilo”, com capacidade para um piloto e cinco passageiros. Os dois modelos estavam em situação normal de aeronavegabilidade, segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Informações iniciais indicam ainda que os voos não tinham finalidade turística: uma aeronave seguiria para Angra dos Reis e a outra para a Região Serrana do estado.

Choque no ar e queda em cima de veículos

O Quartel de Bombeiros do Recreio foi acionado, às 9h da manhã deste domingo, para uma ocorrência de queda de dois helicópteros na Avenida das Américas, no quarteirão com as ruas Beth Lago e Rivadávia Campos. Segundo informações iniciais, as aeronaves de pequeno porte colidiram no ar e teriam caído em um pátio com diversos veículos estacionados, o que ocasionou incêndio no local.

Cinco vítimas estavam em uma aeronave e, na outra, o piloto estava sozinho. Todos faleceram.



Segundo relatos, um dos helicópteros caiu em um estacionamento de uma concessionária de carros elétricos, provocando o incêndio de pelo menos 20 veículos. Moradores do entorno contam que ouviram uma série de explosões na sequência e as publicações mostram forte fumaça preta na área. A outra aeronave envolvida no acidente não explodiu e caiu a mais de cem metros.

No acidente e com a explosão, peças de aeronaves foram arremessadas e destroços já foram vistos em um terreno baldio e dentro de um condomínio no bairro.

Quarenta e cinco militares na ocorrência

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de 45 militares e 15 viaturas foram empenhados na ocorrência. O Destacamento de Bombeiros Militar do Recreio dos Bandeirantes foi deslocado imediatamente para o local, com apoio de equipes especializadas do Grupo de Operações Especiais (GOEsp) e da Coordenadoria de Veículos Aéreos Não Tripulados da corporação.

O Centro de Operações Rio chamou a atenção dos motoristas na internet, para interdição na pista lateral da Avenida das Américas, na altura da estação do BRT Gilka Machado, sentido Santa Cruz. O desvio do trânsito está sendo realizado para a pista central. A CET-Rio foi acionada para coordenar o trânsito no local, que tem retenções nesta manhã.



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