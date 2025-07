A- A+

EUA Mortos em enchente no Texas sobem para 50; busca por meninas desaparecidas continua Inundação foi causada por chuvas torrenciais que começaram na tarde de sexta-feira na região central do estado e voltaram durante a noite e na madrugada de sábado, embora com menor intensidade

Equipes de resgate do Texas continuam procurando neste domingo por 27 meninas desaparecidas devido às fortes enchentes que devastaram o estado do sul dos EUA, deixando pelo menos 50 mortos.

A inundação foi causada por chuvas torrenciais que começaram na tarde de sexta-feira na região central do estado e voltaram durante a noite e na madrugada de sábado, embora com menor intensidade.

— Recuperamos 43 mortos no Condado de Kerr. Entre eles, 28 adultos e 15 crianças — informou o xerife do Condado de Kerr, Larry Leitha, que estimou o número de evacuados em 850, incluindo oito feridos.

No Condado de Travis, quatro pessoas morreram e 13 estão desaparecidas, disse à AFP Hector Nieto, diretor do escritório de informações públicas.

O corpo de uma mulher de 62 anos foi encontrado no Condado de Tom Green, informou a polícia, enquanto outras duas pessoas morreram no Condado de Burnet, segundo Derek Marchio, coordenador de gerenciamento de emergências da região. Assim, o número de mortos mais recente chega a pelo menos 50.

Das cerca de 750 meninas que frequentavam um acampamento de verão cristão às margens do Rio Guadalupe, 27 estão desaparecidas, informou Dalton Rice, líder municipal da cidade de Kerrville.

No acampamento, a água havia recuado quase completamente no sábado, revelando uma paisagem devastada com dezenas de carros encalhados, alguns presos em árvores, e vegetação arrancada, observaram jornalistas da AFP. A desordem reinava dentro dos chalés que abrigavam as meninas; o chão estava coberto de lama e as janelas estavam quebradas.

Michael, de 40 anos, que pediu para seu sobrenome não ser revelado, disse que dirigiu de Austin, a capital do estado, cerca de 150 km a leste, assim que recebeu a notícia por e-mail, para procurar sua filha de oito anos, cujos pertences ele recuperou.

— Estivemos em Kerrville o dia todo ontem [sexta-feira] nas unidades de gerenciamento de crise e, esta manhã [de sábado], quando soubemos que poderia haver pessoas aqui, meu irmão e eu viemos de caminhão o mais rápido possível para ver se conseguíamos encontrar alguma coisa — explicou, enquanto enxugava as lágrimas com a gola da camisa. — Estou torcendo muito por um milagre

Várias equipes de resgate estão vasculhando a área em busca das meninas desaparecidas.

"Continuaremos as buscas"

O site de notícias da comunidade de Kerrville publicou homenagens às vítimas locais, incluindo o proprietário e diretor do acampamento, Dick Eastland.

O governador do Texas, Greg Abbott, declarou que estenderá a declaração de estado de calamidade, ao mesmo tempo em que solicita recursos federais adicionais ao presidente Donald Trump.

"O Texas fará todo o possível para garantir que todas as pessoas desaparecidas sejam encontradas", escreveu o governador nas redes sociais.

Enquanto isso, equipes aéreas, terrestres e aquáticas estão procurando sobreviventes e corpos ao longo do Rio Guadalupe, de acordo com o chefe do Departamento de Gerenciamento de Emergências do Texas, Nim Kidd:

— Continuaremos as buscas até encontrarmos todos os desaparecidos — afirmou.

Autoridades e moradores ficaram chocados com a intensidade e a rapidez da enchente.

— As previsões estavam definitivamente erradas [e a precipitação foi] o dobro do previsto — disse Dalton Rice, autoridade de Kerrville.

Segundo Noem, a Guarda Costeira está "enfrentando as tempestades" para evacuar os moradores presos e prometeu, em uma publicação nas redes sociais, continuar trabalhando "o máximo possível".

Cerca de 500 equipes de resgate e 14 helicópteros foram mobilizados, enquanto a Guarda Nacional do Texas e a Guarda Costeira enviaram reforços. De acordo com as autoridades, o rio Guadalupe subiu cerca de oito metros em 45 minutos.

Segundo o serviço meteorológico, mais de 300 milímetros de chuva caíram durante a noite, um terço da média de precipitação de um ano inteiro.

— Há um ditado aqui que diz que há uma enchente a cada cem anos. Nós tivemos. Nunca vimos nada parecido antes e espero que nunca mais vejamos — disse Gerardo Martínez, 61, dono de um restaurante em Kerrville, que observa o rio de um mirante.

Em Kerrville, as margens do rio que eram usadas como calçada e ciclovia, agora estão cobertas de lama.

— Eu dizia à minha esposa: "Vemos essas coisas na TV. Você não consegue imaginar que aconteçam tão perto, especialmente na sua cidade. Ver isso parece irreal" — diz David Amorr, 35, morador da cidade. — Tudo o que conseguimos pensar é que também temos nossas duas filhas. Elas poderiam estar lá, nos acampamentos, desaparecidas. Então, nos solidarizamos com essas famílias.

Em meados de junho, 13 pessoas morreram em San Antonio devido a inundações causadas por dilúvios. Inundações repentinas, que ocorrem quando o solo não consegue absorver chuvas torrenciais, não são incomuns.

Mas os cientistas afirmam que, nos últimos anos, as mudanças climáticas causadas pelo homem tornaram eventos extremos como inundações, secas e ondas de calor mais frequentes e intensos.

Veja também