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tragédia Mortos em terremotos na Venezuela chegam a 1.430; quase 69 mil estão desaparecidos Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou que mais de 14 mil integrantes das forças militares e policiais estão patrulhando a região

O número de mortos em decorrência dos terremotos na Venezuela subiu para 1.430 neste sábado (27), segundo autoridades ouvidas pela Associated Press. As equipes de resgate seguem em busca de sobreviventes três dias após o país ser atingido por dois tremores de magnitude 7,2 e 7,5.

De acordo com a agência, famílias relataram ao menos 68.900 pessoas desaparecidas até a manhã deste sábado. Em La Guaira, um dos estados mais atingidos, moradores usaram pás, equipamentos pesados, cordas e as próprias mãos para procurar parentes e vizinhos sob montes de concreto.

A maior parte das buscas tem sido conduzida por civis, em meio ao aumento da tensão por uma resposta considerada insuficiente do governo venezuelano, com soldados, bombeiros, policiais e cadetes militares descritos como despreparados para atender à tragédia.

A presidente interina Delcy Rodríguez afirmou na TV estatal que mais de 14 mil integrantes das forças militares e policiais estão patrulhando a região, onde o acesso foi bloqueado e a entrada passou a exigir permissões especiais.

Ainda conforme a agência, equipes internacionais de resgate enviadas por governos de diversos países chegaram à Venezuela neste sábado. O aeroporto internacional Simón Bolívar, que atende Caracas, foi atingido pelos tremores e teve danos relevantes. Uma das pistas estava operacional neste sábado, enquanto equipes dos Estados Unidos trabalhavam para reparar a via, disse Jeremy Lewin, do Departamento de Estado americano, à AP.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast. Informação da Associated Press.

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