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VENEZUELA Feixe de luz homenageia mortos em terremoto que devastou a Venezuela há 100 dias Os terremotos deixaram mais de 6.500 mortos e um número ainda indeterminado de desaparecidos, além de milhares de famílias desabrigadas

Um feixe de luz criado com holofotes cruzou o céu de La Guaira na noite de sexta-feira (3), durante uma vigília coletiva em homenagem aos milhares de mortos nos dois terremotos que abalaram a Venezuela há cem dias.

Cerca de 400 pessoas se reuniram em um terreno onde antes havia um prédio, que desabou em 24 de junho com os sismos de magnitudes 7,2 e 7,5, no estado costeiro de La Guaira, a cerca de 40 km de Caracas.

"Vamos te amar para sempre, filha", dizia a inscrição no carro da família de Francelis Iriarte, uma adolescente de 16 anos que morreu quando seu prédio veio abaixo diante dos olhos dos pais, que voltavam para casa do supermercado.

Os terremotos deixaram mais de 6.500 mortos e um número ainda indeterminado de desaparecidos, além de milhares de famílias desabrigadas.

Voluntários distribuíram velas brancas que iluminavam o rosto dos familiares.

A cerimônia terminou com o acendimento de holofotes, que formaram um feixe de luz próximo às construções em ruínas.

"Dá um pouquinho de serenidade", disse Selene Manahu, mãe de Francelis, ao falar sobre a homenagem aos mortos e desaparecidos. Sua família conseguiu encontrar o corpo da jovem após 29 dias de buscas entre montanhas de escombros.

Fielluz Perdomo, moradora de La Guaira, lembrou de seus familiares mortos durante os terremotos que devastaram centenas de edifícios.

É duro "não haver nada, só restar uma arvorezinha, é terrível", contou entre soluços ao observar o terreno vazio, cenário recorrente em La Guaira, a área mais afetada pelos tremores.

A atividade, denominada "Feixe de Luz" foi organizada pela ONG Venezuela Te Ayuda Foundation.

"Acreditamos que essa luz vai nos mostrar o caminho do que está por vir, de tudo o que queremos continuar construindo, e tentar ajudar as pessoas a seguir em frente com suas vidas", disse Julia Alessandra Mariano, representante da fundação.

"Que suas almas descansem em paz, amém", clamou um dos sacerdotes que rezou pelas vítimas.

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