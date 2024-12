Ao menos 56 mortos após 'tumultos' em partida de futebol em Guiné

A- A+

Ao menos 56 pessoas morreram no domingo (1) no sudeste da Guiné em "tumultos" registrados após os protestos de torcedores contra as decisões do árbitro em uma partida de futebol, informou o governo nesta segunda-feira (2).

"As manifestações de descontentamento contra as decisões do árbitro incluíram lançamentos de pedras por parte de torcedores, o que provocou tumultos fatais", afirmou o governo em um comunicado divulgado pela televisão estatal.

"Os hospitais estabeleceram um balanço provisório de 56 mortos", completa a nota.

Veja também

GUERRA Um morto e três feridos em ataque russo com 110 drones na Ucrânia