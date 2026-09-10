Moscou anuncia detenção de segurança da embaixada britânica por suposto complô ucraniano
Kiev e Londres não responderam às acusações
O Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia anunciou a detenção de um segurança russo que trabalhava na embaixada britânica em Moscou, alegando que ele havia sido contratado pela Ucrânia para executar um ataque de 'bandeira falsa' contra o embaixador do Reino Unido.
Em um comunicado, o órgão afirmou que o agente havia sido recrutado por um blogueiro ucraniano que trabalhava com o serviço de segurança SBU para acompanhar de perto as pessoas na embaixada e tomar notas sobre o sistema de segurança.
A Ucrânia planejava "utilizar as informações obtidas para preparar e executar atos de sabotagem e ataques terroristas contra o chefe da missão diplomática britânica e outros diplomatas, e depois acusar a parte russa".
Kiev e Londres não responderam às acusações.
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O Reino Unido é um dos aliados e apoiadores mais próximos da Ucrânia, com bilhões de dólares em ajuda militar e financeira fornecidos a Kiev.
As relações entre Rússia e Reino Unido já eram frias muito antes de Moscou iniciar a ofensiva contra a Ucrânia em 2022, deterioradas por vários escândalos de espionagem e assassinatos, incluindo o envenenamento, em 2006, do ex-espião russo Alexander Litvinenko em Londres e a tentativa de envenenamento, em 2018, do agente duplo Sergei Skripal em Salisbury.
Na quarta-feira (9), promotores do Reino Unido anunciaram que acusaram um britânico de 31 anos por supostamente ter estabelecido contato com um representante do serviço de inteligência militar russo GRU.