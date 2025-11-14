Sex, 14 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta14/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Moscou diz que destroços de drone ucraniano atingiram usina nuclear

"Oito drones foram direcionados, sem dúvida alguma, para a usina nuclear de Novovoronezh", disse Alexei Lijachov, diretor da agência nuclear Rosatom da Rússia, durante uma coletiva de imprensa

Reportar Erro
Moscou diz que destroços de drone ucraniano atingiram usina nuclearMoscou diz que destroços de drone ucraniano atingiram usina nuclear - Foto: Roman Pilipey / AFP

Funcionários do governo russos disseram nesta sexta-feira (14) que destroços de um drone ucraniano atingiram uma usina nuclear na quinta-feira, o que provocou uma redução temporária de sua produção.

"Oito drones foram direcionados, sem dúvida alguma, para a usina nuclear de Novovoronezh", disse Alexei Lijachov, diretor da agência nuclear Rosatom da Rússia, durante uma coletiva de imprensa.

Leia também

• Rússia propõe diálogo com EUA após acusações de Trump sobre testes nucleares secretos

• Rússia reivindica avanços e afirma que Ucrânia não pode vencer a guerra

• Ucrânia: ataques da Rússia atingem prédio residencial e infraestrutura de energia

Ele acrescentou que todos foram derrubados, mas "os destroços caíram e danificaram o dispositivo de distribuição principal".

Reportar Erro

Veja também

Newsletter