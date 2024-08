Moscou é alvo de um dos maiores ataque de drones de sua história

A- A+

A cidade de Moscou sofreu durante a noite "uma das mais importantes" ofensivas de drones ucranianos desde o início do conflito, anunciou nesta quarta-feira (21) o prefeito da capital russa.

Na Ucrânia, as autoridades anunciaram que neutralizaram 50 drones russos.

A Rússia, que iniciou em fevereiro de 2022 uma operação em larga escala contra a Ucrânia, enfrenta desde 6 de agosto uma ofensiva ucraniana sem precedentes na região fronteiriça de Kursk.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que "11 drones foram destruídos" sobre Moscou e suas imediações durante a noite, o que representa "uma das maiores tentativas de atacar a cidade com drones", disse o prefeito da capital, Serguei Sobyanin, no Telegram.

A cidade de Moscou e sua região, que ficam a mais de 500 km da fronteira ucraniana, já haviam sido alvos de ataques esporádicos de drones.

Durante o verão (hemisfério norte, inverno no Brasil) de 2023, alguns dispositivos foram destruídos sobre o distrito financeiro da capital. Em maio de 2023, dois drones foram neutralizados perto do Kremlin, no coração de Moscou.

Na madrugada de terça-feira para quarta-feira, 45 drones ucranianos foram destruídos pelos sistemas de defesa aérea da Rússia sobre as regiões de Moscou (11), Bryansk (23), Belgorod (6), Kaluga (3) e Kursk (2), informou o Ministério da Defesa em um comunicado.

Além disso, um míssil foi derrubado na terça-feira à noite ao oeste da região de Rostov, na fronteira com a Ucrânia, segundo o governador regional, Vasili Golubev.

A Rússia enfrenta há duas semanas uma grande ofensiva transfronteiriça das forças ucranianas, enquanto as tropas de Moscou prosseguem com o avanço no leste da Ucrânia, na direção da cidade de Pokrovsk.

O Exército russo anunciou nesta quarta-feira que tomou o controle de outra localidade ucraniana, Zhelane, que fica entre as cidades de Donetsk e Pokrovsk.

As tropas russas, que nas últimas semanas anunciaram a conquista de uma série de cidades da região de Donetsk, avançam em direção a Pokrovsk, núcleo estratégico onde as autoridades ucranianas ordenaram a saída das famílias com crianças.

Analistas acreditam que Kiev esperava que a incursão das suas forças na região russa de Kursk forçaria Moscou a desviar tropas de outras partes do front de batalha. Mas até o momento não há indícios de redução nos combates no leste da Ucrânia.

No lado ucraniano, o comandante da Força Aérea, Mikola Oleschuk, afirmou que as defesas antiaéreas derrubaram 50 drones explosivos e um míssil lançado pela Rússia contra o seu território durante a noite.

O chefe da administração militar de Kiev, Sergei Popko, explicou no Telegram que 10 drones foram interceptados quando seguiam na direção da capital ucraniana.

"O ataque aéreo durou toda a noite e seguiu até de manhã, ou seja, mais de nove horas no total", segundo as autoridades da região de Kiev.

