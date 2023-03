Moscou fez de Belarus seu 'refém nuclear', afirma Ucrânia

A Rússia fez de Belarus seu "refém nuclear", disse Kiev neste domingo (26), um dia depois que o presidente Vladimir Putin anunciou a implantação de armas nucleares táticas no território de seu aliado.

“O Kremlin tomou Belarus como refém nuclear”, escreveu no Twitter o secretário do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksii Danilov, considerando que a decisão é “um passo para a desestabilização interna do país”.