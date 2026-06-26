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Restauro Mosteiro de São Bento e Igreja de São Pedro serão entregues pelo Iphan após obras de restauração Entrega ocorre na próxima terça-feira (30), às 9h, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

A restauração do Mosteiro de São Bento e da Igreja de São Pedro, no Sítio Histórico de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), serão entregues pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) na próxima terça-feira (30), às 9h.



As obras foram realizadas por meio do Novo PAC, programa do governo federal, em parceria com o governo de Pernambuco, com o investimento de R$ 17,8 milhões.



Desse total, R$ 16,4 milhões foram investidos no Mosteiro, e R$ 1,4 milhão, na igreja. A ordem de serviço foi assinada pela governadora Raquel Lyra em outubro de 2024.

O evento, que será aberto ao público, contará com a presença do presidente do Iphan, Deyvesson Gusmão; do superintendente do Iphan em Pernambuco Fred Brennand; da governadora Raquel Lyra, entre outras autoridades.

Igreja de São Pedro, em Olinda, antes de receber as obras de restauração | Foto: Paullo Almeida/Arquivo Folha de Pernambuco

A programação ainda inclui o lançamento do livro "Mosteiro de São Bento de Olinda – O patrimônio cultural no Novo PAC", terceiro volume da Coleção Restauro, que apresenta em detalhes o processo de restauração e os resultados alcançados.

Além disso, haverá o anúncio de obras de restauração do Casarão Hermann Lundgren, no centro de Paulista, na RMR, que abrigará o futuro Centro de Interpretação do Patrimônio Mundial na cidade.

A iniciativa, conduzida pelo Iphan e pela Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial (OCBPM), também está prevista no Novo PAC e vai contar com investimento de R$ 7,78 milhões.

Segundo o Iphan, o objetivo é fortalecer as ações de preservação, difusão do conhecimento e qualificação da experiência dos visitantes do sítio histórico reconhecido como Patrimônio Mundial.

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