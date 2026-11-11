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Cultura Mostra de Cinema Ambiental terá programação gratuita na Praia de Suape, em dezembro Programação também contempla oficinas e sessões itinerantes em municípios da Mata Sul pernambucana

A Praia de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, no Litoral Sul de Pernambuco, recebe, entre os dias 18 e 20 de dezembro, a segunda edição da Mostra Cabense de Cinema Ambiental (Mocca). Com entrada gratuita, o evento contará com exibições de filmes, apresentações culturais, feira de economia criativa e atividades de conscientização ambiental.

A programação reúne produções pernambucanas e de outras regiões do país, incluindo sessões infantis e rodas de conversa sobre sustentabilidade e preservação dos territórios.

A iniciativa também promoverá oficinas de formação audiovisual, entre 30 de novembro e 4 de dezembro, e sessões itinerantes em escolas, espaços culturais e comunidades do Cabo de Santo Agostinho, Maraial e Jaqueira, de 5 a 16 de dezembro.

Durante a mostra oficial, a Praça da Praia de Suape receberá a Feira Mocca, com artesanato, gastronomia e produtos sustentáveis. Também estão previstas palestras, apresentações culturais e uma ação de coleta seletiva no Parque Metropolitano Armando de Holanda Cavalcanti, com participação de instituições de ensino e organizações ambientais.

Realizada pela Plantemídia Produções Criativas, com apoio de parceiros, a Mocca busca aproximar o audiovisual das discussões sobre meio ambiente, cultura e identidade das comunidades.

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