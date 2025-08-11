Ter, 12 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CAIS DO SERTÃO

Mostra inédita em comemoração aos 300 anos do maracatu rural estreia nesta terça

A exposição reúne 41 fotografias, inéditas, divididas entre cores vibrantes e tons em preto e branco. A mostra é gratuita e ficará aberta até o dia 12 de setembro

Reportar Erro
Evento tem início na semana em que é celebrado o Dia do Patrimônio Histórico e CulturalEvento tem início na semana em que é celebrado o Dia do Patrimônio Histórico e Cultural - Foto: Cláudia Dalla Nora/Divulgação

Em celebração aos 300 anos do maracatu rural, o Cais do Sertão sedia, a partir desta terça-feira (12), a mostra “De Cambinda ao Maracatu: Na Mata tem Brinquedo”, exposição individual da fotógrafa Cláudia Dalla Nora. A mostra é gratuita e ficará aberta até o dia 12 de setembro.

O evento tem início na semana em que é celebrado o Dia do Patrimônio Histórico e Cultural, comemorado na quinta-feira (17). A exposição reúne 41 fotografias, inéditas, divididas entre cores vibrantes e tons em preto e branco.

Os registros mostram ensaios, cortejos e encontros comunitários captados pela fotógrafa nas cidades de Nazaré da Mata, Tracunhaém e Buenos Aires.

A mostra busca apresentar, também,  o dia a dia da convivência cultural dos mestres e brincantes. “Se o maracatu desfila para não esquecer, eu fotografo para lembrar”, afirma a fotógrafa. 

Exposição
Durante a visitação ao local, moradores, turistas e visitantes, serão convidados a realizarem uma travessia sinestésica. No espaço, que recebeu a curadoria da produtora cultural, Gisele Carvallo,  será possível perceber as fotografias posicionadas de modo a flutuar em tecidos rústicos, como velas ao vento. 

A exposição é ambientada com tecnologia sonora. As vozes de mestres e mestras também poderá ser contemplada pelas pessoas que vão passar por lá. 

A exposição terá, ainda, a possibilidade de transmitir cheiros da vegetação canavieira, e que contribuem para cultura do maracatu, a exemplo de terra molhada, galhos de arruda, entre outras especiarias. 

A mostra conta com incentivo da Secretaria de Cultura, Fundarpe e Governo de Pernambuco, por meio dos recursos da  Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura em Pernambuco (PNAB – PE).

Serviço
O quê: Cais do Sertão estreia mostra inédita que celebra 300 anos do maracatu rural nesta terça (12)
Abertura: terça-feira (12/8)
Visitação: 12 de agosto a 12 de setembro de 2025
Local: Cais do Sertão – Recife (PE)
Horários: terça a sexta, das 10h às 16h; sábado e domingo, das 11h às 17h
Entrada: gratuita
Classificação: Livre

Com informações da assessoria.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter