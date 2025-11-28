A- A+

SINISTRO Moto colide com ônibus na BR-101, no Barro; piloto e garupa ficam feridos De acordo com a PRF, a suspeita é de que a moto seguia pelo corredor ao lado do ônibus quando colidiu com a lateral do veículo

Uma moto colidiu com um ônibus por volta das 7h desta sexta-feira (28), no quilômetro 73,5 da BR-101, no Barro, Zona Oeste do Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuou na ocorrência, o piloto da moto e o passageiro ficaram feridos.

"Eles foram encaminhados para uma unidade de saúde da região", disse a corporação.

Ainda de acordo com a PRF, a suspeita é de que a moto seguia pelo corredor ao lado do ônibus quando colidiu com a lateral do veículo.

Procurado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passou apenas informações sobre um dos feridos. Se trata de um homem de 39 anos. A ocorrência dele foi finalizada no Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro, Zona Oeste da cidade.



