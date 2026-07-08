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RECIFE Motocicleta colide com carro na BR-101, no Curado; não houve feridos, diz PRF Suspeita é de que a moto trafegava no corredor entre veículos

Uma motocicleta colidiu com um carro no quilômetro 69, da BR-101, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife. O sinistro ocorreu por volta das 18h50 dessa terça-feira (7), e o motociclista ficou com ferimentos leves.

A suspeita da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é de que o condutor da moto estava trafegando no corredor entre veículos, o que acabou resultando no choque entre eles.

Após o impacto, a PRF realizou o teste do bafômetro em ambos os condutores, e o resultado deu normal para o consumo de bebida alcoólica.

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