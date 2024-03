A- A+

POLÍCIA Motociclista baleado na boca em corrida de aplicativo no Recife segue internado e aguarda cirurgia Passageiro que era transportado morreu no local. Polícia investiga o crime

O motociclista baleado durante uma corrida de aplicativo na área central do Recife, na manhã de quinta-feira (20), permanece internado no Hospital da Restauração (HR). Segundo familiares, Charles Araújo da Silva, de 50 anos, aguarda cirurgia na ala vermelha da unidade de saúde. O tiro atingiu a boca do motociclista e ele precisa fazer uma intervenção no maxilar.

O HR informou, nesta quinta-feira (21), que Charles tem quadro de saúde estável. "Ele está esperando cirurgia no maxilar, foi transferido consciente e foi intubado, estava respirando por aparelhos. Agora já consegue falar", explicou uma sobrinha de Charles, Bárbara Fabiana, em fala à Folha de Pernambuco.

O crime aconteceu na rua Imperial, nas proximidades da entrada da comunidade do Coque. Segundo a Polícia Civil, o passageiro, identificado como Deyvison Tiago Pereira da Silva, de 28 anos, foi alvejado e morreu ainda no local. Até o momento, não se sabem o motivo e a autoria do crime, que serão investigados pela corporação.

A Polícia Civil registrou o caso como homicídio e tentativa de homicídio. "As investigações foram prontamente iniciadas e estão em andamento com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do crime", informou a Polícia Civil de Pernambuco, por meio de nota.

O corpo de Deyvison foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Santo Amaro, na área central do Recife.

Segundo a sobrinha de Charles, a família do motociclista está muito abalada. "Ele rodava de carro há três anos e vendeu para comprar uma moto e rodar de moto porque é mais econômico. Sabemos do risco, mas não imaginávamos. Não esperávamos que isso fosse acontecer", completou Bárbara Fabiana, acrescentando que Charles é evangélico e bastante conhecido em igrejas da região.

