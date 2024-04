Motociclista bate em carro, cai e é atropelado por ônibus em Camaragibe; helicóptero faz resgate

A- A+

Um acidente envolvendo uma moto, um carro e um ônibus deixou duas pessoas feridas em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu nessa quinta-feira (11), na avenida Dr. Belmiro Correia.



Um motociclista de 35 anos, que estava com uma adolescente de 12 anos na garupa da moto, usou o corredor da via para passar entre um carro e um ônibus que trafegavam na pista.



No espaço estreito, a moto acabou batendo no carro, fazendo com que o motociclista perdesse o controle e caísse. Um ônibus que vinha logo atrás acabou atropelando o condutor e a garupa.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e constataram um grave ferimento na perna do condutor da moto, que estava inconsciente.



Um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi enviado para a área. A equipe aeromédica da corporação e do Samu realizaram o transporte do homem até o Campo do Derby, no Recife. De lá, a vítima seguiu de ambulância até o Hospital da Restauração, na área central da capital.



A adolescente de 12 anos, que também ficou ferida, foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da Caxangá, na Zona Oeste do Recife. Os nomes das vítimas e o estado de saúde delas não foram divulgados.

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO UE sanciona Hamas por violência sexual durante ataque de 7 de outubro