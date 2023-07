A- A+

Araripina Motociclista bêbado oferece dinheiro a PRFs para livrar flagrante e é preso por corrupção no Sertão A PRF informou que a proposta foi de R$ 500 para cada componente da equipe. Homem também foi autuado por alcoolemia

Um homem ofereceu dinheiro para se livrar da autuação policial após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool e foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Araripina, no Sertão de Pernambuco.



A prisão por alcoolemia ao volante e corrupção ativa ocorreu na sexta-feira (7), durante fiscalização na BR-316. O homem conduzia uma motocicleta e foi abordado após ser flagrado dirigindo em “zig-zag”.



Segundo a PRF, ele realizou o teste do bafômetro, que acusou uma contração de 1.73 mg/l de álcool, muito superior ao considerado crime pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).



De acordo com a legislação, comete crime de trânsito quem apresentar concentração de álcool superior a 0,33mg/l.

O flagrante da alcoolemia já seria suficiente para encaminhar o motorista até a delegacia. Porém, a situação ficou ainda pior quando o motociclista, na tentativa de não ser autuado, ofereceu dinheiro aos policias.



A PRF informou que a proposta foi de R$ 500 para cada componente da equipe, configurando crime de corrupção ativa, conforme o Código Penal.

O motorista recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia da cidade.



Segundo a PRF, somente de 7 a 9 de julho, as equipes autuaram 20 motoristas pela combinação de álcool e direção, sendo 860 testes do bafômetro realizados.

