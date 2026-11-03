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Acidente

Após cair em vala, motociclista é resgatado por helicóptero em Ribeirão, na Zona da Mata

Homem foi transferido para o Hospital Dom Helder Câmara, no município de Cabo de Santo Agostinho

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Motociclista cai em vala e é resgatado por helicóptero em Ribeirão, na Zona da Mata Motociclista cai em vala e é resgatado por helicóptero em Ribeirão, na Zona da Mata  - Foto: PRF/Divulgação

Um motociclista ficou gravemente ferido ao cair em uma vala de drenagem na BR-101, em Ribeirão, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na  segunda-feira (2) depois que, segundo populares, o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo. 

A vítima foi socorrida após a equipe aeromédica ser acionada por volta das 8h. No local, foi constatado que o homem apresentava diversas fraturas e havia quebrado a clavícula.  

Após os procedimentos de estabilização no local, a PRF informou que o motociclista foi transportado até o Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, onde foi recebido pela equipe de plantão. O tempo de deslocamento, segundo a Polícia Rodoviária, teve duração de 15 minutos. 

O antendimento fez parte de uma ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Samu Metropolitano Recife. 

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