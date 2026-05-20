Qua, 20 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta20/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PERNAMBUCO

Motociclista colide com ônibus e é arremessado pela via em Jaboatão dos Guararapes

Homem tem 18 anos e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço da Mata

Reportar Erro
Motociclista colide com ônibus e é arremessado pela via em Jaboatão dos GuararapesMotociclista colide com ônibus e é arremessado pela via em Jaboatão dos Guararapes - Foto: Redes Sociais/Reprodução

Um motociclista de 18 anos ficou ferido após colidir com um ônibus em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), na terça-feira (19). 

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do sinistro. É possível ver o motociclista, que trafegava pelo sentido contrário da via, perdendo o controle do veículo, o que o faz colidir com a parte de frente do coletivo. 

Com o impacto, o homem foi arremessado pela via, enquanto a moto ficou presa entre as rodas do ônibus.

Leia também

• Perseguição com direito a reféns termina com líder de facção criminosa preso no Recife

• Adolescente é apreendido após agredir e ameaçar colega dentro de sala de aula em escola em Custódia

• Motorista por app é baleado em perseguição a ladrões que roubaram carro de colega

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o jovem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço da Mata, no bairro de Pixete. A corporação informou ainda que enviou uma viatura de resgate ao local.

Como o nome da vítima não foi informado, não é possível atestar seu estado de saúde. 

Em publicação nas redes sociais, o Sindicatos dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE) informou que esteve no local do sinistro e prestou todo o apoio aos envolvidos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter