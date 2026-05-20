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PERNAMBUCO Motociclista colide com ônibus e é arremessado pela via em Jaboatão dos Guararapes Homem tem 18 anos e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço da Mata

Um motociclista de 18 anos ficou ferido após colidir com um ônibus em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), na terça-feira (19).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento do sinistro. É possível ver o motociclista, que trafegava pelo sentido contrário da via, perdendo o controle do veículo, o que o faz colidir com a parte de frente do coletivo.



Com o impacto, o homem foi arremessado pela via, enquanto a moto ficou presa entre as rodas do ônibus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o jovem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço da Mata, no bairro de Pixete. A corporação informou ainda que enviou uma viatura de resgate ao local.

Como o nome da vítima não foi informado, não é possível atestar seu estado de saúde.

Em publicação nas redes sociais, o Sindicatos dos Rodoviários de Pernambuco (Sintro-PE) informou que esteve no local do sinistro e prestou todo o apoio aos envolvidos.

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