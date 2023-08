Motociclista colide com outra moto e morre na BR-104, em Caruaru

A- A+

Um motociclista colidiu com outra moto e morreu, na manhã desta quinta-feira (3), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu por volta das 7h15, no quilômetro 60 da BR-104.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de uma moto Pop 100, de 50 anos, fez um retorno na altura do quilômetro 60 da rodoviária federal e tentou atravessar de vez a rodovia em vez de usar a faixa de aceleração — aquela que possibilita que o tráfego que está entrando na via principal aumente a sua velocidade até um valor que se aproxima daquela que irá encontrar nesta via.

Ao realizar a manobra, o motociclista da Pop 100 foi atingido na lateral por outra moto, de modelo XRE, que trafegava na rodovia. Ele morreu no local.

"O condutor da XRE ficou ferido, a princípio sem gravidade, e foi encaminhado ao Hospital Regional do Agreste", informou a PRF.

Além da Polícia Rodoviária, também foi ao local o Instituto de Criminalística para realizar as primeiras perícias.

Veja também

