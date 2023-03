A- A+

Região Metropolitana do Recife Motociclista colide em carro, cai na pista e é atropelado por carreta na BR-101, em Jaboatão De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista não era habilitado

Um motociclista morreu atropelado após colidir em um carro na antiga BR-101, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O acidente aconteceu no fim da tarde dessa quarta-feira (29). O condutor da moto bateu na traseira de um carro e caiu na rodovia. Na sequência, ele foi atropelado por uma carreta e faleceu no local.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motociclista não era habilitado.

Os motoristas do carro e da carreta envolvidos no acidente realizaram o teste do bafômetro, e o resultado foi normal.

Além da PRF, estiveram no local o Instituto de Criminalística e o Instituto de Medicina Legal (IML).



A Polícia Civil vai investigar o caso.

Veja também

Justiça TCU manda Marinha devolver R$ 27 mil pagos por Viagra superfaturado