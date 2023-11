A- A+

Região Metropolitana do Recife Motociclista com criança e adolescente na garupa atravessa faixa de ônibus e é atingido por coletivo Os três ocupantes da moto ficaram feridos

Um ônibus colidiu em uma motocicleta que atravessava uma faixa exclusiva para transporte coletivo na BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

Os três ocupantes da moto - um homem de 36 anos, não habilitado, um menino de 8 e um adolescente 12 - ficaram feridos. O acidente aconteceu nessa terça-feira (28), no km 48 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus, que fazia a linha 1964 - TI Igarassu/TI Macaxeira, circulava no sentido Litoral Norte, quando a motocicleta tentou atravessar a faixa exclusiva.

Devido a batida, o motociclista, o adolescente e a criança ficaram feridos. Um deles estava sem capacete no momento do ocorrido, de acordo com a corporação, que não soube apontar qual.

Os três feridos, que não tiveram os nomes divulgados, foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.



O motorista do ônibus e os passageiros não tiveram ferimentos.



