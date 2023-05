A- A+

Zona Norte do Recife Motociclista de 39 anos morre após colidir com um cavalo na BR-101, no bairro da Guabiraba Acidente aconteceu por volta das 3h

Uma colisão entre uma moto e um cavalo deixou um homem morto na madrugada desta quinta-feira (4), no km 59 da BR-101, no bairro da Guabiraba, na Zona Norte de Recife.



O acidente aconteceu por volta das 3h, na via sentido Ceasa.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a vítima fatal é o condutor da motocicleta, de 39 anos, que não teve o nome divulgado.



A Polícia Rodoviária Federal informou que o veículo colidiu com o animal, que estava solto na pista. Com o impacto da batida, o homem não resistiu e morreu ainda no local. O cavalo sobreviveu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado por volta das 3h29, mas o motociclista já foi encontrado sem vida.



Também estiveram na área o Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML).



Segundo a PCPE, a ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal foi registrada pela Central de Plantões da Capital. As investigações seguem até o esclarecimento do caso.

Veja também

RIO DE JANEIRO PM acusado de estupro em Saquarema é identificado por outra vítima; caso foi registrado nesta quarta