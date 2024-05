Motociclista de 44 anos morre após ser atropelada por caminhão, na PE-15, em Olinda

Uma motociclista de 44 anos morreu após ser atropelada por um caminhão, na PE-15, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (29), na via sentido capital, próximo ao acesso ao bairro de Ouro Preto.

Informações iniciais apontam que a motociclista seguia para o trabalho quando a moto que conduzia derrapou na pista e foi parar na frente do caminhão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local e constatou que a morte ocorreu antes do atendimento.

Devido ao acidente, o trânsito na área ficou congestionado. Autoridades de trânsito estão no local.