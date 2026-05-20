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BLOG DO MAGNO Motociclista de Limoeiro morre durante viagem à Argentina e grupo pede apoio para trazer corpo Familiares e amigos enfrentam dificuldades relacionadas aos procedimentos consulares

O limoeirense Erinaldo Cleibson de Aquino morreu após sofrer um acidente de motocicleta durante uma viagem internacional realizada por um grupo de amigos com destino ao Chile.

Segundo relatos encaminhados à Câmara Municipal de Limoeiro, o acidente aconteceu nas proximidades da região de Susques, na Argentina, onde o corpo permanece aguardando os trâmites legais para translado e repatriação ao Brasil.

Familiares e amigos enfrentam dificuldades relacionadas aos procedimentos consulares, à liberação do corpo e ao retorno do grupo ao país.

De acordo com documento enviado pela Presidência da Câmara de Limoeiro ao Ministério das Relações Exteriores, os motociclistas que acompanhavam Erinaldo permanecem na Argentina e afirmam não ter recebido apoio institucional até o momento. O ofício solicita atuação humanitária, diplomática e consular junto às autoridades argentinas, além de auxílio para o retorno seguro dos brasileiros e das motocicletas utilizadas na viagem.

O presidente da Câmara Municipal de Limoeiro, José Nilton Cavalcante, também pediu acompanhamento do caso pela Embaixada do Brasil na Argentina e apoio aos familiares da vítima. O protocolo do pedido foi registrado nesta quarta-feira (20) junto ao Ministério das Relações Exteriores. Segundo o documento, “os amigos que acompanhavam Erinaldo encontram-se profundamente abalados emocionalmente diante da perda repentina e traumática do companheiro de viagem”.

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