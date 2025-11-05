Motociclista de transporte por aplicativo morre e passageira fica ferida em colisão na BR-232
Acidente aconteceu no quilômetro 6,7 da rodovia
Um motociclista de transporte por aplicativo morreu em um sinistro de trânsito envolvendo mais três veículos na BR-232, no bairro do Curado, na Zona Oeste do Recife.
O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (5), no quilômetro 6,7 da rodovia, no sentido interior.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o trecho onde o caso aconteceu passa por obras, o que fez com que os veículos reduzissem a velocidade.
"A motocicleta, que seguia no mesmo sentido de deslocamento, não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira de um dos automóveis", informou a corporação.
Com o impacto da batida, o condutor da moto, que realizava transporte por aplicativo no momento da ocorrência, não resistiu e morreu no local.
A passageira da motocicleta foi socorrida para uma unidade de saúde. Por causa do acidente, a via ficou parcialmente interditada, mas já foi liberada.