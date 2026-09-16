Motociclista é detido com 66 iPhones na mochila em Boa Viagem; PM apreende aparelhos
De acordo com a Polícia Militar, 55 aparelhos eram novos e lacrados, enquanto os 11 demais eram usados
Um motociclista foi detido com 66 iPhones dentro de uma mochila no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na terça-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, 55 aparelhos eram novos e lacrados, enquanto os 11 demais eram usados. Todos os dispositivos foram apreendidos.
O motociclista foi abordado durante a Operação Saturação/Bloqueio, realizada por policiais militares do 19º BPM. O homem "transitava de motocicleta com uma mochila de grandes dimensões", segundo a PM, o que chamou atenção dos agentes.
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Na verificação da mochila, os 66 aparelhos foram encontrados, segundo informou a Polícia Militar nesta quarta-feira (16).
Ao ser questionado sobre a origem dos celulares, o homem informou que "havia sido contratado por uma mulher para realizar o transporte da carga, mas declarou não saber para quem seriam entregues".
"Os aparelhos foram apreendidos e o envolvido foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis", finalizou a PM.