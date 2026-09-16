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APREENSÃO Motociclista é detido com 66 iPhones na mochila em Boa Viagem; PM apreende aparelhos De acordo com a Polícia Militar, 55 aparelhos eram novos e lacrados, enquanto os 11 demais eram usados

Um motociclista foi detido com 66 iPhones dentro de uma mochila no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na terça-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, 55 aparelhos eram novos e lacrados, enquanto os 11 demais eram usados. Todos os dispositivos foram apreendidos.

O motociclista foi abordado durante a Operação Saturação/Bloqueio, realizada por policiais militares do 19º BPM. O homem "transitava de motocicleta com uma mochila de grandes dimensões", segundo a PM, o que chamou atenção dos agentes.

Na verificação da mochila, os 66 aparelhos foram encontrados, segundo informou a Polícia Militar nesta quarta-feira (16).

Ao ser questionado sobre a origem dos celulares, o homem informou que "havia sido contratado por uma mulher para realizar o transporte da carga, mas declarou não saber para quem seriam entregues".

"Os aparelhos foram apreendidos e o envolvido foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis", finalizou a PM.

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