Recife Motociclista é ferido por linha com cerol no Recife; Detran-PE alerta para riscos Homem estava com a viseira levantada e teve o nariz cortado pelo objeto

O cerol fez mais uma vítima no Recife esta semana. Nessa segunda-feira (13), o personal trainer e massoterapeuta Marcelo Cesar dos Santos, de 34 anos, foi ferido pela linha com a substância cortante no momento em que passava de moto por uma rua movimentada no bairro de Engenho do Meio, na Zona Oeste da Capital.

Era por volta das 17h quando o motociclista, que seguia para a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde participa de um grupo de estudos, foi surpreendido pela linha com cerol, que se enroscou rapidamente no capacete.

Marcelo estava com a viseira levantada e teve o nariz cortado pelo objeto. Diante do susto e do sangramento, ele acabou se desequilibrando da moto e caindo na via. Foram os comerciantes da área que prestaram o primeiro socorro.

"Foi algo inesperado. Não tinha como me proteger. As pessoas que passavam pela rua e que trabalham em um pet shop me socorreram e conseguiram estancar o sangue com gazes. O nariz estava sangrando muito", contou Marcelo.

Após estancar o ferimento, o personal trainer seguiu para um hospital particular no Recife, onde passou por avaliação de um cirurgião médico, que fez a sutura no nariz. Ao todo, foram quatro pontos no local atingido.

"Recebi a orientação de me vacinar contra o tétano e tomar medicação para dor e anti-inflamatório. Devido ao acidente, tive que cancelar os meus atendimentos da segunda (13) e desta terça-feira (14). Foi um susto grande", afirmou Marcelo.

Apesar de pilotar moto há mais de 15 anos, o personal trainer confessou nunca ter usado a antena corta pipa no veículo, acessório que evita acidentes com linhas cortantes. Agora, após o acidente, ele conta que vai adquirir a ferramenta de segurança.

"Os pais precisam estar mais vigilantes, ensinar suas crianças que não é recomendado fazer o uso do cerol e que a prática é crime. Os motoqueiros também precisam usar todos os itens de segurança possíveis", alertou Marcelo.

O instrutor de trânsito e coordenador da Operação Prevenção, do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), João Alexandre Rêgo Ramos, destacou que a prática de soltar pipa não é crime e que a proibição só ocorre quando há o uso do cerol ou da linha chilena, essa última feita de pó de quartzo com óxido de alumínio.

"A Lei Estadual 11.931, de 2001, trata da proibição da utilização do cerol, que é a composição de cola misturada com vidro, pó de vidro ou pó de ferro, juntada à linha ou ao cordão", explicou João Alexandre, informando que o material cortante traz riscos para pedestres, ciclista e motociclistas.

"Geralmente, a linha bate no pescoço, na cabeça, nos olhos, e pode gerar desde uma mutilação, de um ferimento grave, com perda de sangue muito rápida, como levar a vítima à morte, devido a uma hemorragia grave", afirmou o instrutor.

Para alertar sobre o tema, o Detran-PE faz campanhas educativas em vias públicas, a exemplo da Operação Prevenção, que leva para motociclistas informações sobre os riscos do cerol e da linha chilena, e promove a distribuição e instalação gratuita de antenas corta pipa.

"Essa antena consiste em uma vareta de metal, onde na extremidade dela existe uma lâmina, através de um gancho. A linha, em contato com esse gancho, com essa lâmina, ela vai ser rompida e não chega a tocar no motociclista", explicou o instrutor de trânsito. A antena é comercializada em lojas de acessórios e na internet a partir de R$ 15.

Além da ação para motociclistas, o Detran-PE realiza palestras em escolas, voltadas para crianças, principal público usuário do material cortante. "Com verduras, fazemos a demonstração e simulação de como a linha pode cortar. Também alertamos os pais", conta João Alexandre.

"Pais e crianças sofrem sanções na Lei 11.931. Caso o causador seja criança, vai incorrer no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Caso seja um adulto, vai incorrer nas infrações penais relativas à lesão corporal, podendo ser agravada em caso de morte da vítima", explicou o instrutor de trânsito do Detran-PE.



Segundo a Lei Estadual, o acidente fatal ou lesões físicas ocasionadas ocasionadas pelo uso do cerol serão imputáveis aos pais quando o autor for menor de idade. O crime implica, ainda, em sanções penais e aplicação de multa aos responsáveis pela infração.

