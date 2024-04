A- A+

Região Metropolitana do Recife Motociclista e garupa sem capacete ficam feridos após colisão em estabelecimento comercial em Olinda Acidente aconteceu na avenida Brasil, em Rio Doce

Dois homens ficaram feridos após a moto em que estavam bater no portão de um estabelecimento comercial no bairro de Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

️ Motociclista e garupa sem capacete ficam feridos após colisão em estabelecimento comercial em Olinda - https://t.co/0Zd3U8w5Dm pic.twitter.com/MamFhnixbR — Folha de Pernambuco (@folhape) April 15, 2024



O acidente aconteceu na manhã do sábado (13), na avenida Brasil, e foi registrado por câmeras de segurança da área. O motociclista e o garupa estavam sem capacete.

Nas imagens, é possível verificar o momento em que o condutor da moto, que vinha do bairro de Maranguape, em Paulista, na RMR, entra na via.

Na curva, o motociclista perde o controle do veículo, que, rapidamente, sobe a calçada e bate no portão de um salão de beleza. Uma mulher que estava nas proximidades quase foi atingida.

Com o impacto da colisão, o condutor e o garupa ficaram feridos. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para o local.

"Foram socorridas duas vítimas do sexo masculino, uma conduzida pelos Bombeiros e outra pela equipe do Samu. Ambas levadas ao Hospital da Restauração [no Recife]", informou os Bombeiros.

A Prefeitura de Olinda disse que os profissionais fizeram o rápido socorro dos feridos e que os homens chegaram com vida ao HR.

Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, não foi possível verificar o estado de saúde deles.

