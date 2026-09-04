Motociclista é morto a tiros no Alto da Sé, em Olinda; polícia busca autor do crime
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi acionado ao local e encontrou a vítima já sem vida
Um homem foi morto a tiros no Alto da Sé, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR), na tarde da quinta-feira (3). A vítima tinha 35 anos e estava andando de moto quando foi baleado. A Polícia Civil investiga o caso.
O Alto da Sé, que recebeu esse nome em referência à catedral onde fica a sede da Arquidiocese de Olinda e Recife, é um dos principais cartões-postais do Sítio Histórico da cidade, com vista para a capital.
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Segundo testemunhas, o motociclista passava na frente da Academia Santa Gertrudes quando foi alvejado em via pública. A informação é do g1.
Por meio de nota, a Polícia Militar informou que o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi acionado ao local e encontrou a vítima já sem vida. A equipe fez o isolamento da área até a chegada dos órgãos competentes.
"A região conta com policiamento ostensivo a pé, além de guarnições táticas que realizam patrulhamento permanente na área, com reforço da segurança 24 horas por dia", completou a corporação.
Já a Polícia Civil afirmou que o caso foi registrado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte.
"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime", destacou.