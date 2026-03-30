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jaboatão dos guararapes Motociclista é morto a tiros no bairro do Curado III; moradores relatam mais de 20 tiros Motociclista teve o veículo atingido por um carro onde estariam os agressores

Um homem foi assassinado a tiros no bairro do Curado III, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O crime aconteceu na noite desse domingo (29), em via pública, na Avenida Gonçalo Ferreira, no momento em que a vítima, de 27 anos, pilotava uma moto.

O motociclista teve o veículo atingido por um carro onde estariam os agressores. Moradores da área relatam uma sequência de mais de 20 tiros.

Circula nas redes sociais um áudio de uma câmera de segurança que registrou os disparos. É possível ouvir dezenas de tiros.

No local do crime, além do corpo e moto da vítima, também foi encontrado o para-choque do carro onde possivelmente estavam os suspeitos, que conseguiram fugir.



A Polícia Militar, por meio do 25º BPM, informou que, durante a realização de rondas, a equipe foi informada sobre o fato e se deslocou até o local indicado, onde constatou a veracidade da ocorrência, encontrando a vítima já em óbito.



"O efetivo realizou o isolamento da área e acionou os órgãos competentes, que ficaram responsáveis pela adoção das medidas cabíveis", destacou a PM.

Já a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que registrou o crime de homicídio no bairro do Curado III e que um inquérito foi instaurado.

"As investigações seguem por meio da 13ª DHP", destacou a corporação.

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