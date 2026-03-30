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Motociclista é morto a tiros no bairro do Curado III; moradores relatam mais de 20 tiros

Motociclista teve o veículo atingido por um carro onde estariam os agressores

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Crime aconteceu na noite desse domingo (29), em via pública, na Avenida Gonçalo FerreiraCrime aconteceu na noite desse domingo (29), em via pública, na Avenida Gonçalo Ferreira - Foto: Google Street View/Reprodução

Um homem foi assassinado a tiros no bairro do Curado III, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O crime aconteceu na noite desse domingo (29), em via pública, na Avenida Gonçalo Ferreira, no momento em que a vítima, de 27 anos, pilotava uma moto.

O motociclista teve o veículo atingido por um carro onde estariam os agressores. Moradores da área relatam uma sequência de mais de 20 tiros.

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Circula nas redes sociais um áudio de uma câmera de segurança que registrou os disparos. É possível ouvir dezenas de tiros.

No local do crime, além do corpo e moto da vítima, também foi encontrado o para-choque do carro onde possivelmente estavam os suspeitos, que conseguiram fugir.

A Polícia Militar, por meio do 25º BPM, informou que, durante a realização de rondas, a equipe foi informada sobre o fato e se deslocou até o local indicado, onde constatou a veracidade da ocorrência, encontrando a vítima já em óbito.

"O efetivo realizou o isolamento da área e acionou os órgãos competentes, que ficaram responsáveis pela adoção das medidas cabíveis", destacou a PM.

Já a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que registrou o crime de homicídio no bairro do Curado III e que um inquérito foi instaurado.

"As investigações seguem por meio da 13ª DHP", destacou a corporação.

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