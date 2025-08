A- A+

Mata Norte Motociclista é morto a tiros no momento que trafegava no centro de Tracunhaém; crime é gravado Filmagem mostra a vítima conduzindo a motocicleta com uma mulher na garupa, quando um carro se aproxima e tiros são disparados

Um homem de 29 anos foi morto a tiros no momento em que trafegava de moto no centro de Tracunhaém, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O caso aconteceu na segunda-feira (4) e foi gravado por uma câmera de segurança. As imagens circulam nas redes socais.

A filmagem mostra a vítima conduzindo a motocicleta com uma mulher na garupa, quando um carro se aproxima e tiros são disparados.

O motociclista é atingido e cai da moto, assim como a garupa, que também cai, mas levanta logo em seguida, não aparentando ferimentos. O homem permanece no chão.

As imagens mostram a correria por parte de outras pessoas que estavam na via e também se assustaram com os tiros. O veículo envolvido no crime deixou a área rapidamente.



A motivação e autoria do crime são desconhecidas.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência de homicídio consumado foi registrada por meio da Delegacia da 57ª Circunscrição de Tracunhaém.

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime", destacou a corporação.

