Motociclista é morto após perseguição e briga de trânsito em Camaragibe

Perseguição e briga de trânsito resultaram na morte do motociclista Evandro Souza da Silva, de 34 anos. Ele levou um tiro no nariz, em plena Rua Jaguaribe, bairro de Santa Mônica, em Camaragibe, no Grande Recife. O caso aconteceu por volta das 19h15 do último sábado (19).

Informações obtidas junto à família indicam que o auxiliar de carga e descarga teria discutido com um motorista de um carro que, inicialmente, o teria "trancado" durante trajeto que a vítima fazia para deixar os filhos na casa de um parente - posteriormente, ele participaria de uma comemoração junto com a esposa, a dona de casa Taíse Arantes, de 36 anos.

Crime aconteceu nesta rua | Foto: Cortesia

Segundo a família da vítima, o condutor do carro e disparou um tiro contra o motociclista.

“Ele [Evandro] botou os dois meninos na garupa na moto para deixá-los na casa do meu irmão, que fica pertinho, em Santa Mônica. Quando foi no meio do caminho, encontrou com esse carro, que começou a trancar ele na rua para não passar, como se estivesse implicando. Ele já estava procurando alguém para fazer alguma tragédia. O meu marido foi e buzinou. Quando conseguiu passar por ele [pelo carro], gritou: ‘Tira o pé do freio, p****’”, detalhou Taíse em entrevista à Folha de Pernambuco.

Conforme contou ainda Taíse, num trecho mais à frente da pista, o motorista teria sacado uma arma para atirar contra o motociclista e os filhos. Contudo, Evandro teria conseguido acelerar a moto e chegar na casa do parente para deixar os meninos, que pediram para ele não voltar, porque teria sido ameaçado. “Meu marido pensou que fosse algo banal, uma besteira e voltou”, continuou ela.

“Quando voltou, ele [o motorista do carro] já estava esperando meu marido, lá na rua da casa do meu irmão. Meu marido nem desceu da moto, ele foi, pegou a arma e deu um tiro no meio da cara do meu marido”, conta.

A dor do luto

Segundo Taíse, a família está destruída e perplexa com tudo que aconteceu e os dois filhos não param de perguntar pelo pai. De certa forma, os garotos estavam na moto quando teria começado a perseguição. Ela diz reconhecer o suspeito de ter matado o piloto da moto e promete lutar por justiça.

“Ele tirou a vida de um trabalhador, de um pai de família. Destruiu minha família. Meus filhos que estão aqui amavam o pai, eram muito apegados ao pai. Estamos destruídos. Ele [o suspeito] é um policial temido em Santa Mônica. A gente vai até o fim atrás de justiça. Todo dia a gente está na delegacia porque ele vai pagar o que fez. Dessa vez, ele não vai ficar impune, porque meu marido tinha mulher, meu marido tinha família e a gente vai correr atrás até o fim”, concluiu ela.

Com a palavra, a defesa

A reportagem da Folha entrou em contato com o advogado Cezar Souza, que faz a defesa do policial militar da reserva suspeito de atirar no motociclista. Ele não identificou o cliente, mas disse que, ontem, o acusado foi se apresentar à delegada responsável pelo caso, mas essa não estava na delegacia.

Segundo ele, a previsão é de que o suspeito se apresente ainda hoje à tarde e que, no momento oportuno, o homem contará a versão dos fatos e o advogado dará a versão jurídica.

O que diz a Polícia Militar?

A PMPE confirmou ter sido acionada para a ocorrência, através do 20º BPM. Ao chegar ao local, foi constatado o crime e a área foi isolada até a chegada dos órgãos competentes.

E a Polícia Civil?

Por meio de nota, a PCPE informou que registrou o caso, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte, e que “as investigações seguem até o esclarecimento do crime”.

