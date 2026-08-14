A- A+

SINISTRO Motociclista e passageira são arremessados de moto após colisão com carro em Jaboatão Uma câmera de segurança instalada na via mostra o momento da batida, que aconteceu em um cruzamento entre os bairros de Piedade e Candeias

O motociclista e a passageira foram arremessados de uma moto ao colidirem com um carro no cruzamento da Avenida Ulysses Montarroyos com a Rua Jangadeiro. O sinistro aconteceu na manhã da quinta-feira (13), entre os bairros de Piedade e Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).

Uma câmera de segurança instalada na via mostra o momento da colisão. O motociclista transita por uma pista, enquanto o motorista vem por outra. Ambos não desaceleram e batem de frente um contra o outro, no cruzamento.

Com o impacto, a moto é jogada para o lado e o motociclista e a condutora são arremessados do veículo. Após a queda, o piloto chegou a se levantar para falar com o motorista do carro, mas a mulher permaneceu no chão, aparentemente com dores.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que informou que a levou para o Hospital Dom Helder Camara, no Cabo de Santo Agostinho, também na RMR. Não foram repassadas informações sobre o estado de saúde da vítima.

A gravação mostra, ainda, que o acidente aconteceu às 11h57, e a pista estava pouco movimentada, apenas com alguns veículos transitando.

A reportagem tenta contato com a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes para entender se o cruzamento tem semáforo, qual a preferência de trânsito e quais medidas são tomadas para segurança dos condutores e pedestres.

Veja também